Столичные пожарные спасли двух запутавшихся в проводе бельчат

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

На юге Москвы пожарные спасли двух бельчат, запутавшихся в металлическом проводе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Пожарных вызвали местные жители после того, как заметили на дереве двух бельчат. Они висели на уровне 3-4 этажей вниз головой, запутавшись лапками в металлическом проводе.

Отпилив ветку, спасатели спустили зверьков на землю и освободили их от провода. Один бельчонок сразу убежал, второму потребовалась помощь ветеринара – у него была сломана лапка.

Сейчас бельчонок идет на поправку – его забрал жить за город один из спасателей.

Ранее очевидцы вызвали оперативные службы на спасение котенка, застрявшего на дереве на Новой Басманной улице. Оказалось, что животное залезло на дерево добровольно и там уснуло.