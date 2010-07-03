Фото: Москва 24/Юлия Накошная

На юге столицы мужчина сбросил кошку с балкона третьего этажа, полиция проводит проверку. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации сотрудников полиции, вечером 15 апреля в ОВД "Орехово-Борисово Северное" поступил рапорт о том, что 4 апреля текущего года на улице Домодедовская мужчина выбросил с балкона третьего этажа свою кошку.

Сообщается, что в результате падения животное сломало лапу. Кошке уже сделали необходимую операцию.

По словам собеседника агентства, личность мужчины установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".

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