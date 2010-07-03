На востоке Москвы спасатели вытащили спрятавшегося в кондиционере енота

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Фото: vk.com/moscowtop1
Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера в жилом доме на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Инцидент произошел на Амурской улице в доме № 44, корпусе 1. Туда по заявке прохожих приехал отряд спасателей-добровольцев "СпасРезерв". По словам собеседника агентства, енот находился за внешним блоком кондиционера, расположенном на окне первого этажа.
"Спасатели установили лестницу и, стоя на ней, несколько раз набрасывали на енота петлю для ловли животных. Но юркий зверек снимал ее своими чрезвычайно подвижными и сильными лапками", – рассказали в департаменте.
В конце концов енота отвлекли полицейской резиновой палкой и петлю удалось закрепить. Спасенного енота передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
В конце августа столичные пожарные спасли двух бельчат, запутавшихся в металлическом проводе. Они висели на уровне 3–4 этажей вниз головой, запутавшись лапками в металлическом проводе. Отпилив ветку, спасатели спустили зверьков на землю и освободили их от провода. Одному из них потребовалась помощь ветеринара, у него была сломана лапка.
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