Котенка спасли из-под капота машины в центре Москвы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Столичные пожарные спасли котенка из-под капота машины. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в пятницу утром прохожие услышали, как под капотом автомобиля на Садовнической улице "истошно кричит котенок". Они сообщили об этом в МЧС и до приезда спасателей пытались своими силами помочь животному.

"Мы старались выманить его самостоятельно, но все было без толку. Он так кричал – я не смогла пройти мимо", – вспоминает одна из прохожих.

Прибыв на место, сотрудники столичного гарнизона из пожарной части № 1 вместе с подоспевшим владельцем машины успешно вытащили усатого малыша из-под капота. "Когда мы достали котенка, он был крайне напуган, исхудал и выглядел болезненно", – отметили представители МЧС. По их словам, тогда спасатели "приняли решение связаться с волонтерами и передать его им".

В середине августа спасатели вытащили собаку из водосточной трубы в Ступине. Сотрудники "Мособлпожспаса" рассказали, что "завязали самозатягивающуюся петлю на конце веревки, накинули ее на тело застрявшей собаки и аккуратно извлекли ее на поверхность". Спасенного пса передали хозяину.