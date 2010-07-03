Котенка спасли из-под капота машины в центре Москвы

12:37
12:37
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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Столичные пожарные спасли котенка из-под капота машины. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.
Как уточнили в ведомстве, в пятницу утром прохожие услышали, как под капотом автомобиля на Садовнической улице "истошно кричит котенок". Они сообщили об этом в МЧС и до приезда спасателей пытались своими силами помочь животному.
"Мы старались выманить его самостоятельно, но все было без толку. Он так кричал – я не смогла пройти мимо", – вспоминает одна из прохожих.
Прибыв на место, сотрудники столичного гарнизона из пожарной части № 1 вместе с подоспевшим владельцем машины успешно вытащили усатого малыша из-под капота. "Когда мы достали котенка, он был крайне напуган, исхудал и выглядел болезненно", – отметили представители МЧС. По их словам, тогда спасатели "приняли решение связаться с волонтерами и передать его им".
В середине августа спасатели вытащили собаку из водосточной трубы в Ступине. Сотрудники "Мособлпожспаса" рассказали, что "завязали самозатягивающуюся петлю на конце веревки, накинули ее на тело застрявшей собаки и аккуратно извлекли ее на поверхность". Спасенного пса передали хозяину.
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