"Поставить на лапы". Спасенному алабаю ищут новую семью

Алабаю, которого спасли от живодера на Киевском шоссе, ищут новую семью, а пока он находится в приюте, передает телеканал Москва 24.

В выходные мужчина привязал собаку к машине и поехал, а пес все время бежал рядом. На кадрах видно, что животное еле-еле шевелит лапами, хромает и то и дело падает, однако мучитель за рулем не обращает на это никакого внимания. Проигнорировать такое издевательство люди не смогли: они преградили живодеру путь и вызывали полицию. "Он кричал, чтобы мы к ней не подходили, так как она опасна", – рассказали о мучителе пса Сергей и Надежда Лежнины, которые и спасли собаку. По их словам, мужчина "объяснял, что вез собаку на участок, откуда она сбежала". Столкнувшись с сопротивлением, водитель все же оставил пса в покое и уехал.

Позже к истории подключились и зоозащитники, а хозяин алабая потребовал вернуть ему питомца. "На нас пытаются выйти представители хозяина, которые говорят, что хозяин хочет забрать свою собаку назад. Но я не понимаю, как можно вернуть таким хозяевам собаку, которые вообще не ухаживали и не следили", – подчеркнула певица и зоозащитница Ольга Орлова. "Я против того, чтобы собака была у таких хозяев", – добавила она.

В приюте для алабаев новому питомцу дали имя – Зафир. По словам сотрудников приюта, после спасения пес хорошо перенес дорогу до ветеринара, в машине вел себя идеально и испугался разве что ступенек.

Как рассказала руководитель приюта для алабаев Татьяна Чертовицкая, сделав собаке рентген, специалисты диагностировали артрит и артроз. Кроме того, у Зафира сильно сточены зубы, что "говорит о недостаточном уходе и досмотре за животным". "Постараемся исправить все это. Надеюсь, жизнь его улучшим", – отметила глава приюта.

Правовую оценку действиям живодера даст полиция. Что касается Зафира, он еще немного пуглив, но уже подружился с сотрудниками питомника, где его пытаются "поставить на лапы", чтобы потом найти ему новую семью.