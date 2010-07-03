Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

07:53
07:53
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Во Владивостоке мужчина избил до смерти кондуктора в трамвае, сообщает РИА Новости.
Злоумышленник несколько раз ударил женщину 1965 года рождения металлическим прутом по голове. По предварительным данным, он напал на кондуктора, когда последним выходил из трамвая.
Подозреваемого задержали. Им оказался местный житель 1980 года рождения. Найти его помогла служебная собака, которая взяла след и довела полицейских до дома, где они задержали злоумышленника.
В управления МВД по Приморью уточнили, что кондуктора избили "без видимых причин". Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Накануне в Москве произошло нападение на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета Владислава Капустина. Мужчину ранили ножом на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке. В результате полковнику повредили аорту.
Капустин умер в реанимации НИИ имени Склифосовского, не приходя в сознание.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Нападавшего задержали, сейчас его допрашивают. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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