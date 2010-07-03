Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Фото: СК РФ

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета РФ Владислав Капустин умер в реанимации НИИ имени Склифосовского, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба СК.

Полковника прооперировали, однако спасти ему жизнь не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Нападавшего задержали, сейчас его допрашивают. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Во время задержания он проявил неадекватное поведение, в связи с чем специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения его психического состояния.

Нападение на Капустина произошло в Техническом переулке в центре столицы. Его ранили ножом на проходной у главного здания ведомства при исполнении им служебных обязанностей по организации приема граждан. В результате полковнику повредили аорту.