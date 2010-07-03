Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:58

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

происшествия

13:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: СК РФ

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета РФ Владислав Капустин умер в реанимации НИИ имени Склифосовского, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба СК.

Полковника прооперировали, однако спасти ему жизнь не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Нападавшего задержали, сейчас его допрашивают. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Во время задержания он проявил неадекватное поведение, в связи с чем специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения его психического состояния.

Нападение на Капустина произошло в Техническом переулке в центре столицы. Его ранили ножом на проходной у главного здания ведомства при исполнении им служебных обязанностей по организации приема граждан. В результате полковнику повредили аорту.

Видео: Агентство "Москва"

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика