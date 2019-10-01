Сотрудника СК ранили ножом в центре Москвы

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Сотрудника центрального аппарата СК ранили ножом в Техническом переулке в центре Москвы, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она уточнила, что нападение произошло на проходной у главного здания ведомства при исполнении пострадавшим служебных обязанностей по организации приема граждан.

Злоумышленника задержали, с ним работают следователи. Сотрудника СК России госпитализировали. Отмечается, что он имеет звание полковника.

Источник ТАСС сообщил, что пострадавший получил ранение аорты и находится в критическом состоянии.

В сентябре на Зубовском бульваре столицы 26-летний мужчина напал на сотрудника министерства обороны. Нападавший был в кофте футбольного клуба "Барселона". Он угрожал мужчине ножом и потребовал денег, но в итоге скрылся, ничего не похитив.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого на улице Усачева, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о вооруженном разбое, ведется следствие.