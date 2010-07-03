Москвич распылил газовый баллончик в полицейских

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали мужчину, который распылил газовый баллончик в сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте СУ СК по городу.

Инцидент произошел утром 25 сентября в одном из домов на Ленинском проспекте. Мужчина в состоянии опьянения на лестничной клетке оказал сопротивление провоохранителям.

"В результате его действий сотрудники полиции получили химические ожоги глаз. В настоящее время мужчина 1980 года рождения задержан", – сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителей власти".

Ежегодно к ответственности по статье 318 УК РФ привлекается в среднем порядка шести тысяч человек. В это число входят лица, оказавшие сопротивление при задержании, осужденные за нападения на сотрудников правоохранительных органов и других представителей власти.

Ранее сообщалось, что на Зубовском бульваре столицы 26-летний мужчина напал на сотрудника министерства обороны. Нападавший угрожал мужчине ножом и требовал деньги. Полицейские оперативно задержали подозреваемого на улице Усачева, он дал признательные показания.

