В Татарстане пара насиловала мужчин в сауне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Татарстане полиция задержала пару, которая насиловала незнакомцев в сауне. Таким способом потерпевших пытались заставить платить деньги, сообщают "Дни.ру".

По данным региональной прокуратуры, женщина искала жертв в соцсетях и приглашала отдохнуть в сауне, а на месте их встречал ее знакомый. Угрожая ножом, пара удерживала и насиловала мужчин.

Надругательства писались на видео, после чего жертв шантажировали, вымогая деньги. В одном из случаев злоумышленники требовали заплатить им 18 тысяч рублей.

По версии следствия, было совершено как минимум три нападения. Подозреваемого мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве.

Ранее двое неизвестных устроили погром и избили одного из посетителей в ресторане на улице Свободы в Москве. У одного из напавших в руках, предположительно, был автомат.