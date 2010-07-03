Неизвестные с автоматом устроили погром в московском ресторане

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Двое неизвестных повредили имущество и избили одного из посетителей в ресторане на улице Свободы в Москве, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичной полиции.

Источник агентства рассказал, что у одного из напавших в руках был предмет, похожий на автомат. При этом стрельбы не велось.

После нападения оба злоумышленника скрылись, пострадавшего госпитализировали. Сейчас полиция проводит проверку инцидента.

Ранее в Москве задержали мужчину, который распылил газовый баллончик в сотрудников полиции. Инцидент произошел утром 25 сентября в одном из домов на Ленинском проспекте.