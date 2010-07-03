Врачи прооперировали раненного в центре Москвы сотрудника СК

Фото: "Мобильный репортер"

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского прооперировали сотрудника Следственного комитета, получившего ножевое ранение. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В справочной НИИ рассказали, что сейчас пациент лежит в палате. Подробности о его состоянии будут известны завтра, после перевода в реанимацию.

"Жив он или нет, пока у нас информации нет", – заключили в институте.

Сотрудника центрального аппарата СК ранили ножом в Техническом переулке в центре столицы. Это произошло на проходной у главного здания ведомства при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан.

Злоумышленника задержали, с ним работают следователи. Отмечается, что пострадавший имеет звание полковника.