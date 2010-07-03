Названа причина нападения на сотрудника СК в Москве

15:41
15:41
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Фото: видео телеграм-канала "Силовики"
Мужчина, напавший с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета Владислава Капустина в столице, объяснил свой поступок. По его словам, он решился на отчаянный шаг, поскольку следователи отказывались принимать его заявление.
"Судья сказала, что я прав, а им все равно. Есть постановление суда, а вы все равно заявления мои выкидываете", – говорит задержанный на видео, которое опубликовали в Сети.
Перед этим ему задали вопрос: "Зачем вы человека порезали?"
Нападавший утверждает, что им с матерью негде жить.
"Мне, что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, торговала валенками, все деньги мне отдавала, и чего теперь я буду под юбкой у нее прятаться? Ну, в суде разберемся", – сказал он.
❗Задержание убийцы сотрудника СК Владислава Капустина pic.twitter.com/a0lyIJMYEJ— СИЛОВИКИ 🇷🇺 (@SIL0VIKI) October 1, 2019
Нападение на Капустина произошло в Техническом переулке в центре Москвы. Его ранили ножом на проходной у главного здания ведомства при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан. В результате полковнику повредили аорту.
Капустин умер в реанимации НИИ имени Склифосовского, не приходя в сознание.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Нападавшего задержали, сейчас его допрашивают. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что у убитого Владислава Капустина остались жена и ребенок. Она добавила, что Следственный комитет намерен оказать всю необходимую помощь семье Владислава Капустина.
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