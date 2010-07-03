Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

Следственный комитет опубликовал видео задержания мужчины, напавшего на сотрудника центрального аппарата СК России Владислава Капустина.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Сейчас злоумышленника допрашивают. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Нападение на Капустина произошло в Техническом переулке в центре столицы. Его ранили ножом, повредив аорту. Это случилось на проходной у главного здания ведомства при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан.
Пострадавшего сразу же госпитализировали. В НИИ имени Склифосовского ему провели операцию, однако полковник скончался в реанимации, не приходя в сознание.
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