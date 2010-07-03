У убитого в Москве сотрудника СК остались жена и ребенок

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У убитого сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина остались жена и ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Представитель СК добавила, что Следственный комитет намерен оказать всю необходимую помощь семье Владислава Капустина.

Нападение на Капустина произошло в Техническом переулке в центре столицы. Его ранили ножом, повредив аорту. Это случилось на проходной у главного здания ведомства при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан.

Пострадавший был оперативно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Там ему провели операцию, однако спасти его не удалось. Полковник скончался в отделении реанимации, не приходя в сознание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Нападавшего задержали. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

