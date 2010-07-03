В полиции опровергли нападение на сотрудников ГИБДД в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В полиции опровергли сообщения о том, что в Зеленограде вооруженный мужчина пытался попасть в отдел ГИБДД.

"Информация о попытке проникнуть в ГИБДД с ножом и тяжелом ранении сотрудника полиции не соответствует действительности, она искажена", – рассказали Агентству "Москве" в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что в зеленоградский отдел Госавтоинспекции обратился тяжело раненый мужчина, ему оказали необходимую помощь. Подозреваемый в нападении задержан, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве. Инцидент произошел 16 сентября на улице Паперника. Безработный мужчина 1990 года рождения обратился к полицейским, чтобы они помогли ему вызвать скорую помощь, а затем гражданин бросил в сотрудников полиции пиротехническое изделие. Они успели отбросить его в сторону. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

