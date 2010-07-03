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Происшествия

05:16

Диджея убили за "неправильную" музыку в Ленинградской области

происшествия

Фото: 47news.ru

Следователи объявили в розыск мужчину, который подозревается в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.

По данным портала 47news, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 октября. Причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении.

Он в нецензурной форме потребовал от диджея сменить репертуар, а когда получил отказ, ударил мужчину ножом в сердце. Пострадавший скончался в больнице.

На опубликованной записи с камер наблюдения видно, что официант с кухонным ножом врывается в зал, вероятно, чтобы вступиться за раненого брата.

Однако его сдержали посетители, выбив нож из рук. Следом, шатаясь, в помещение вошел диджей и упал на пол. Подозреваемым оказался представитель азербайджанской диаспоры.


В июне школьник в Ленинградской области на скутере убил 50-летнего пешехода после ссоры. Несовершеннолетний догнал мужчину в магазине и ударил ножом.

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