Мужчина с ножом напал на женщину в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

в ТиНАО задержали подозреваемого в нападении на женщину. Пострадавшую с ножевым ранением госпитализировали в одну из столичных больниц, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Неизвестный поджидал женщину во двор жилого дома в Щербинке,а когда увидел ее, напал и нанес множественные удары предметом, похожим на нож.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в подуличном переходе станции "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД.