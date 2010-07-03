Возбуждено дело в отношении мужчины, который зарезал полицейского на "Савеловской"

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Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции на станции метро "Савеловская". Об этом сообщила представитель московского главка СК Юлия Иванова.

"По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", – сказала она.



Видео от МВД

В подуличном переходе станции "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД. Он ударил сотрудника полиции ножом при проверке документов.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемый задержан и доставлен в следственное подразделение.

