Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:59

Возбуждено дело в отношении мужчины, который зарезал полицейского на "Савеловской"

происшествия

Фото: телеграм-канал Говорит Москва

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции на станции метро "Савеловская". Об этом сообщила представитель московского главка СК Юлия Иванова.

"По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", – сказала она.

Видео от МВД

В подуличном переходе станции "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД. Он ударил сотрудника полиции ножом при проверке документов.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемый задержан и доставлен в следственное подразделение.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика