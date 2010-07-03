Пьяный мужчина ударил ножом полицейского на "Савеловской"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции метро "Савеловская". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"19 октября в подуличном переходе станции метрополитена "Савеловская" мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене", – передает агентство.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию.

Пострадавшего полицейского госпитализировали. У него проникающее ранение груди.

Решается вопрос об уголовном деле.

Ранее полиция задержала пожилую женщину по подозрению в убийстве мужа в квартире на востоке Москвы. Утром 14 октября москвичка 1959 года рождения обратилась в полицию и заявила, что нашла тело мужа в квартире в доме на Напольном проезде.

