Что известно о подозреваемом в убийстве двух людей в ТиНАО

В одном из хостелов в ТиНАО мужчина напал с ножом на людей. В результате поножовщины погибли два человека, еще четверо были доставлены в больницу. Разбираемся, что известно о предполагаемом налетчике и почему он мог пойти на такой шаг.
Не дали в долг?
Ранним утром 22 октября на обитателей хостела, расположенного в деревне Дудкино в ТиНАО, было совершено нападение. Подозреваемый в преступлении – заместитель администратора заведения: 26-летний уроженец Курганской области. По данным СМИ, его зовут Сергей Сазонов.
Предположительно, он, находясь под действием алкоголя, кинулся с ножом на беременную супругу своего коллеги, а затем нанес ранения 47-летнему постояльцу хостела. Налетчик преимущественно бил в шею и голову, поэтому оба погибли на месте от полученных травм. При этом Сазонов успел ранить еще четверых человек, которые позднее были доставлены в больницу.
По данным СМИ, мужчина страдал от наркозависимости. А от обитателей хостела он якобы потребовал деньги. Получив отказ, Сазонов устроил резню, в которой повредил руку, когда его пытались обезоружить. Полиция задержала мужчину, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". По словам самого Сазонова, конфликт возник без причины. Что интересно, подозреваемый уже был ранее судим.
На видео, опубликованном СК РФ, запечатлена уютная гостиная с накрытым столом и комната с двухэтажными койками. При этом пол и двери гостиной практически залиты кровью. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты.
Большинство обитателей хостела были приезжими из разных регионов страны. Один из постояльцев рассказал, что нападение произошло, когда "многие уже собирались на работу".
Журналистам также удалось отыскать предполагаемую возлюбленную Сазонова. Ей оказалась жительница Жаворонков по имени Анна. С ней мужчина познакомился в интернете и даже какое-то время прожил вместе.
"Мы прожили меньше месяца, Сергей не приспособлен к семейной жизни. Характер вспыльчивый. Работать особо не хотел. Однажды застала его за стиркой женских трусов, возмутилась и выгнала. Он уехал в Звериноголовское, а потом куда-то в Москву", – рассказала она.
"Всю жизнь воровал"
СМИ сообщают, что Сергей Сазонов в Москве был разнорабочим: на профильном сайте, предлагающем различные услуги, у него есть анкета, в которой мужчина предлагает за деньги вывезти мусор или провести земляные работы.
Москве 24 удалось связаться со знакомыми предполагаемого налетчика. С их слов, подозреваемый в убийстве провел свое детство в детском доме и "всю жизнь воровал", за что и получил первый срок в 2014-2015 годах.
"Познакомились в колонии в Кургане, работали на пекарне. А за убийство – я сам в шоке", – пояснил один из знакомых Сазонова Москве 24.
Также он добавил, что раньше не слышал, чтобы подозреваемый употреблял наркотики, только "максимум брагу пил".
Еще одна знакомая Сазонова, Елена, рассказала Москве 24, что в детстве у него было серьезное заболевание, поэтому он проходил обучение в специальной коррекционной школе-интернате 8 вида (школа для детей с умственной отсталостью).
"С кем и как он попал в Подмосковье, он мне не говорил. Думаю, что и писал мне потому, что воспоминания о детстве накатывали. Я спрашивала его и о его "болячке", говорил, что все в прошлом", – добавила собеседница Москвы 24.
Читайте также
Анатолий Федотов, Илона Соболева, Дарья Васильцева