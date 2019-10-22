Что известно о подозреваемом в убийстве двух людей в ТиНАО

В одном из хостелов в ТиНАО мужчина напал с ножом на людей. В результате поножовщины погибли два человека, еще четверо были доставлены в больницу. Разбираемся, что известно о предполагаемом налетчике и почему он мог пойти на такой шаг.

Не дали в долг?

Фото: СК РФ

Ранним утром 22 октября на обитателей хостела, расположенного в деревне Дудкино в ТиНАО, было совершено нападение. Подозреваемый в преступлении – заместитель администратора заведения: 26-летний уроженец Курганской области. По данным СМИ, его зовут Сергей Сазонов.

Предположительно, он, находясь под действием алкоголя, кинулся с ножом на беременную супругу своего коллеги, а затем нанес ранения 47-летнему постояльцу хостела. Налетчик преимущественно бил в шею и голову, поэтому оба погибли на месте от полученных травм. При этом Сазонов успел ранить еще четверых человек, которые позднее были доставлены в больницу.

По данным СМИ, мужчина страдал от наркозависимости. А от обитателей хостела он якобы потребовал деньги. Получив отказ, Сазонов устроил резню, в которой повредил руку, когда его пытались обезоружить. Полиция задержала мужчину, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". По словам самого Сазонова, конфликт возник без причины. Что интересно, подозреваемый уже был ранее судим.

На видео, опубликованном СК РФ, запечатлена уютная гостиная с накрытым столом и комната с двухэтажными койками. При этом пол и двери гостиной практически залиты кровью. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты.



Большинство обитателей хостела были приезжими из разных регионов страны. Один из постояльцев рассказал, что нападение произошло, когда "многие уже собирались на работу".



постоялец хостела Кто-то готовил завтрак на кухне, кто-то был в своих номерах. А этот тип просто начал забегать в комнаты и бить всех ножом.

Журналистам также удалось отыскать предполагаемую возлюбленную Сазонова. Ей оказалась жительница Жаворонков по имени Анна. С ней мужчина познакомился в интернете и даже какое-то время прожил вместе.

"Мы прожили меньше месяца, Сергей не приспособлен к семейной жизни. Характер вспыльчивый. Работать особо не хотел. Однажды застала его за стиркой женских трусов, возмутилась и выгнала. Он уехал в Звериноголовское, а потом куда-то в Москву", – рассказала она.

"Всю жизнь воровал"

Фото: соцсети

СМИ сообщают, что Сергей Сазонов в Москве был разнорабочим: на профильном сайте, предлагающем различные услуги, у него есть анкета, в которой мужчина предлагает за деньги вывезти мусор или провести земляные работы.

Москве 24 удалось связаться со знакомыми предполагаемого налетчика. С их слов, подозреваемый в убийстве провел свое детство в детском доме и "всю жизнь воровал", за что и получил первый срок в 2014-2015 годах.

"Познакомились в колонии в Кургане, работали на пекарне. А за убийство – я сам в шоке", – пояснил один из знакомых Сазонова Москве 24.

Также он добавил, что раньше не слышал, чтобы подозреваемый употреблял наркотики, только "максимум брагу пил".



Фото: СК РФ

Еще одна знакомая Сазонова, Елена, рассказала Москве 24, что в детстве у него было серьезное заболевание, поэтому он проходил обучение в специальной коррекционной школе-интернате 8 вида (школа для детей с умственной отсталостью).



Елена знакомая задержанного Я была замдиректора в детском доме, где они жили с братом и сестрой. Мне очень жаль, что так он свою жизнь выстроил. Писал, что все хорошо.

"С кем и как он попал в Подмосковье, он мне не говорил. Думаю, что и писал мне потому, что воспоминания о детстве накатывали. Я спрашивала его и о его "болячке", говорил, что все в прошлом", – добавила собеседница Москвы 24.

Анатолий Федотов, Илона Соболева, Дарья Васильцева