Что известно об убийстве молодой матери из Екатеринбурга

15 октября в Екатеринбурге нашли тело 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка пропала несколькими днями ранее: отправилась показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю и не вернулась домой. В поисках принимали участие сотрудники органов, а также волонтеры, но живой девушку найти не удалось. Рассказываем, кто вынудил Ксению отправиться к покупателям автомобиля вечером, а также о том, кого подозревают в убийстве молодой женщины.

Продавала автомобиль, чтобы закрыть ипотеку

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27-летняя Ксения жила в Екатеринбурге, работала менеджером по продажам в одной из местных фирм, воспитывала девятилетнюю дочь.

Правда, какое-то время мама и дочь были вынуждены жить отдельно: квартиры в Екатеринбурге у Ксении не было, по словам подруги Ольги, девушка жила у родственников и не хотела перевозить ребенка не в самые лучшие условия. Поэтому пока девочка жила с мамой Ксении, в области. "Каждые выходные она приезжала к дочери в Каменск-Уральский, – рассказала журналистам Ольга. – Хотела перевезти дочь к себе".

Поэтому девушка решила взять квартиру в ипотеку. Чтобы оплатить новое жилье, Ксения решила расстаться со своим автомобилем – черным внедорожником Audi Q5, на который заработала сама. Машину жительница Екатеринбурга планировала продать за 780 тысяч рублей. Сумма для такого авто небольшая, покупатели должны были выстроиться в очередь.

Однако регулярно по поводу "ауди" звонила Ксении только одна девушка. "Настойчиво девушка звонила два раза за неделю, Ксюша отказывалась", – рассказала журналистам мать погибшей". Подруга погибшей Анастасия также подтвердила, что Ксения раньше уже общалась с потенциальной покупательницей: "Она звонила ей всю неделю и просила встретиться. Но Ксюша не могла вырваться с работы".



В роковой день Ксении снова позвонила по телефону потенциальная покупательница. Но на этот раз неизвестной удалось убедить владелицу авто. "Позвонила девушка. Якобы беременная, у нее токсикоз, попросила подъехать", – делилась подробностями Ольга еще во время поисков подруги. Потенциальная покупательница объяснила, что не может приехать по состоянию здоровья, поэтому и упросила владелицу "ауди" саму приехать и показать машину – в Уралмаше, жилом районе Екатеринбурга.





Ольга подруга погибшей Ксении Каторгиной Ксюша всегда сердобольно ко всем относилась, видимо, вошла в положение и поехала. Она добрая и отзывчивая, вот и поехала, фиг знает куда и к кому.

Девушка уверена, что Ксению заманили на встречу. Того же мнения придерживается и мать погибшей. "Она как под гипнозом действовала, все бросила, с работы отпросилась. Вот как будто ее загипнотизировали этим звонком. Она бы никогда одна не поехала", – объяснила женщина.

Еще одна подруга Ксении Ирина (имя изменено) также не уверена, что девушка самостоятельно приняла решение поехать на встречу к незнакомым людям одна. "Не знаю, могла ли она одна поехать продавать машину... Мне кажется, ни одна девушка одна не поедет, тем более вечером", – рассказала она Москве 24 и добавила, что знала погибшую с детства. "Очень хорошая девочка", – сказала Ирина.

Другая приятельница Ксении Екатерина (имя изменено) уверена, что погибшая вполне могла и без гипноза принять решение ехать к покупателям без сопровождения.

"То, что она одна поехала, – это 100 процентов. Это в ее стиле, она никому ничего не докладывала. Ксюша всегда была девушкой со стержнем, имеющая свое мнение во всех ситуациях. Всегда могла за себя постоять", – пояснила в беседе с Москвой 24 Екатерина. Она считает, что потенциальные покупатели могли надавить на жалость.





Екатерина (имя изменено) подруга Ксении Каторгиной Она очень добрая и милая. Ксюша была надежным человеком, ей можно было рассказать любую тайну, она всегда могла выслушать, когда тебе тяжело, и помогала. Еще она была такой храброй! Ксюшенька легко находила общий язык со всеми.

Тем не менее 10 октября в 16:45 погибшая села в свой автомобиль и отправилась по адресу показывать товар покупателям. Больше Ксению никто не видел.

В розыске принимали участие полиция и волонтеры

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В тот вечер, 10 октября, Ксения перестала выходить на связь, а утром на следующий день не появилась на работе. "Когда узнали, что с утра она не вышла на работу, начали бить тревогу и заявили в полицию. И мысли не возникло, что загуляла, мы однозначно поняли, что что-то случилось", – призналась подруга Ольга. Поэтому уже утром 11 октября родные Ксении отнесли заявление о пропаже в полицию.

В поисках молодой женщины участвовали полицейские и кинологи. Позже подключились и волонтеры. Сначала отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в Екатеринбурге опубликовало на своей странице в социальных сетях информацию о поиске Каторгиной. Позже к ним присоединился поисковый отряд "Прорыв". Даже местные СМИ, публикуя новости о Каторгиной, оставляли номера телефонов сотрудников органов, а также фотографии и приметы пропавшей девушки. Правда, первое время усилия родственников, сотрудников полиции и других помощников ни к чему не приводили.

Но уже через сутки, 12 октября, по факту пропажи Каторгиной следствие было вынуждено возбудить уголовное дело по статье "Убийство".



Дело в том, что в тот же день, 12 октября, был найден автомобиль погибшей, а в нем, по информации источника портала E1.RU, – замытые следы крови.



Фото: соцсети

Черный "ауди" за короткое время поисков его хозяйки перекочевал в Челябинск и попал в руки к перекупщикам. Те автомобиль приобрели, но, увидев ориентировку, сразу обратились в органы. "Информация в нашей группе о пропаже появилась в 20:30 вчера (11 октября. – Москва 24), сразу опознали эту машину, потому что утром она выходила в продажу", – сообщил журналистам один из перекупщиков. Он также рассказал, что при продаже авто вопросов у покупателя не возникло: на сделку приехали цыгане, но вместе с ними – девушка, очень похожая на пропавшую, и полный набор документов на авто.





перекупщик из Челябинска Помимо того, что были права, был еще и паспорт с собой, была девушка на сделке, похожая на хозяйку машины. Поэтому тот, кто выкупал ее в Челябинске, и близко не подумал о криминале, для него это был обычный рабочий день. То, что это была не хозяйка, он понял, только когда вечером появилась информация о пропаже.

После этого, 13 октября, организация "Лиза Алерт" перестала принимать участие в поисках, так как оказалось, что дело имеет криминальный характер. "Отряд "Лиза Алерт" останавливает работу по текущему поиску Каторгиной Ксении Николаевны. Добровольцы отряда сделали все, что зависело от них, и все то, что относится к специфике отрядной работы. Дальнейшая работа – работа полиции", – сообщили в официальной группе в социальных сетях.

А вот поисковый отряд "Подъем" поиски продолжал. Его руководитель и сообщил журналистам, что тело погибшей Ксении Каторгиной нашли 15 октября. "Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила", – рассказал руководитель отряда Николай Волков. Следствие развернуло масштабные поиски убийц Каторгиной.





В служебной командировке в Челябинской области по указанию начальника регионального полицейского главка генерал-майора Александра Мешкова работают сотрудники ОВД Березовского и их коллеги из оперативных подразделений ГУ МВД. Группа численностью порядка 10 человек. Сыщики отрабатывают до мельчайших деталей каждую зацепку, проверяют алиби склонных к такого рода гнусным делам лиц, ранее судимых, так называемых гастролеров, склонных к жестоким расправам. Оперуполномоченные ведут расследование в тесном взаимодействии с нашими партнерами из Следственного комитета", – рассказал "Комсомольской правде" пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Подозреваемые в убийстве Каторгиной задержаны

15 октября также стало известно, что следствию удалось задержать предполагаемых убийц молодой женщины. По данным областного следственного комитета, ими оказались трое официально неработающих местных жителей – двое мужчин и одна женщина. Вскоре им будет предъявлено обвинение. Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщают местные СМИ, все задержанные – цыгане.

"Трое цыган представились покупателями автомобиля Ксении. Женщина заявила, что беременная и не может сама приехать посмотреть машину. Девушка отправилась на сделку в частный сектор. Ее зарезали, а тело бросили в колодец. В течение двух дней предполагаемым преступникам вынесут меру пресечения, практически наверняка можно сказать, что их ждет СИЗО", – поделился подробностями с журналистами источник в правоохранительных органах.

Однако ранее "Коммерсант" сообщал, что к убийству может быть причастен и гражданин Таджикистана. Кроме того, по неподтвержденной информации, по подозрению в убийстве Каторгиной задержан и 42-летний таксист из Челябинска, который в сентября якобы пропал без вести.

Тело девушки нашли в одном из районов Екатеринбурга, рядом с Северным кладбищем. По информации СМИ, сейчас на месте работают оперативники. Обратим внимание, что на момент подготовки материала к публикации сотрудники следствия еще не комментировали информацию о взятии подозреваемых под стражу.

"У нее было столько планов!"

Фото: соцсети

У погибшей Ксении Каторгиной остались не только мать и девятилетняя дочь. Бывшая свекровь, друзья и коллеги молодой девушки – все переживают утрату "такого светлого человека".

"Очень отзывчивая девушка, добрая, заботливая и вообще замечательный, открытый, позитивный человечек", – описывала погибшую в беседе с журналистами подруга Ксении Ольга. – У нее было столько планов!" В ближайшее время Каторгина планировала отправиться в командировку в Италию. Недавно девушке открыли визу, и хорошей новостью она поделилась со всеми родными.

"Нельзя описать словами то горе, которое мы испытываем", – сказала бывшая свекровь Ксении Людмила Вишнякова журналистам. Она назвала свою невестку светлым и добрым человеком, который всего добивался сам.

"Она была замечательная, добрая девушка!" – рассказал Москве 24 приятель Ксении, Денис.