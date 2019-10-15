Очевидцы рассказали о трудностях в аэропорту Барселоны из-за беспорядков

В Барселоне 14 октября прошли столкновения между протестующими и полицией около городского аэропорта. Из-за массовых беспорядков более сотни рейсов оказались отменены. На следующий день стало известно об отмене еще 45 рейсов. Множество туристов, включая россиян, оказались заложниками ситуации. Рассказываем, что происходило в барселонском аэропорту глазами очевидцев.

Каталонский вопрос

Фото: ТАСС/AP/Joan Mateu

14 октября около аэропорта Эль-Прат в Барселоне начались столкновения между сторонниками независимости Каталонии и полицейскими. Протесты проходили как рядом с воздушной гаванью, так внутри первого терминала: манифестанты блокировали подходы и подъезды к нему, еще несколько десятков человек устроили сидячую забастовку внутри здания.

Митингующие также перекрыли дорогу к аэропорту, на некоторое время было прекращено движение поездов и метро до Эль-Прата, но потом оно возобновилось. В результате протестов было отменено более 100 рейсов, поскольку члены экипажей не смогли вовремя попасть в здание аэропорта. Еще около 45 рейсов были отменены 15 октября. В столкновениях пострадало более 130 человек, однако сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

Акции протеста связаны с приговором суда каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Самый большой тюремный срок получил бывший зампредседателя женералитета Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные восемь бывших членов правительства Каталонии получили от 9 до 12 лет, еще трех признали виновными в неподчинении и оштрафовали.

"Люди плакали и лежали на газоне"

Егор Рубкалев должен был вернуться из Барселоны домой в Петербург. Как рассказал турист Москве 24, последний день отдыха в Испании начался с демонстрантов, которые "толпами шли по Барселоне, и это продолжалось целый день".

Поэтому россиянин решил заранее выехать в аэропорт. Он взял в аренду машину, но до авиагавани на ней так и не добрался.

"Полиция заблокировала дорогу в аэропорт. Я упросил полицейского рассказать, как еще можно доехать. В итоге проехал через промзону, но потом оказалось, что дальше дорога была заблокирована протестующими", – пояснил он.

Мужчине пришлось оставить арендованный автомобиль и бежать до аэропорта на своих двоих.



Егор Рубкалев очевидец Это был такой марш-бросок в 1,5 километра с чемоданом, я думал, опоздаю, удовольствие сомнительное.

По словам Егора, "протестующие были везде, причем вели себя неспокойно". "Я подошел к аэропорту, когда полиция начала оттеснять их от терминала. Тогда демонстранты начали бросать фаеры и петарды", – пояснил собеседник Москвы 24. Мужчине пришлось пробивать себе проход к стойкам регистрации, "распихивая всех чемоданом".

В самом аэропорту турист увидел, что первый терминал "был забаррикадирован тележками, а во второй пускали только по билетам".





Егор Рубкалев очевидец Люди плакали, лежали на газоне, были семьи с детьми, старики с колясками. Там же демонстранты, которые не давали прохода, все смешалось. Русские старались помогать друг другу, подсказывали, куда идти.

Несмотря на давку, Рубкалев отметил, что сотрудники полиции и аэропорта старались помогать вылетающим и действовали быстро.

"Полиция говорила: "Руссия, Руссия", – и показывала, куда идти. Там было все битком, люди лежали на полу, но стойки регистрации работали быстро и были все открыты", – подчеркнул он.

"Решили не рисковать"

Фото: ТАСС/AP/Joan Mateu

Еще один турист из России – Михаил Иванов – со своей подругой пока не смогли улететь из Испании, потому что их рейс отменили, а следующий самолет отправляется только сегодня вечером.

"Как только мы узнали об отмене рейса, связались с авиакомпанией, и они предложили рейс на сегодня. Мы согласились, сейчас ждем рейса", – пояснил собеседник Москвы 24.

Кроме того, им предложили отель, чтобы переночевать до следующего самолета, но туристы "решили не рисковать и не выходить из аэропорта".

"Из первого терминала, где мы находимся, сложно выбраться: транспорт ходит (по крайней мере, вчера вечером так было) только от Терминала 2. Терминал 1 окружен протестующими, и автобус между терминалами ходит раз в 20 минут", – рассказывает Иванов.





Михаил Иванов очевидец Мы были в VIP-зале, этой ночью сюда пришли многие пассажиры отмененных рейсов, его не закрывали, спасибо им.

Что интересно, по словам Иванова, протестующие в самом аэропорту вели себя мирно.

"Вчера было человек пятнадцать в зоне регистрации, мирно сидели на полу с каталонским флагом, окруженные полицией, и пели песни. Внутри терминала их не было", – добавил турист.

"Есть на земле ад"

Фото: ТАСС/AP/Joan Mateu

Еще одна туристка должна была пересесть в Барселоне на другой рейс, но ей пришлось вернуться обратно в Москву.

"Вчера утром из Москвы вылетела, и у меня был внутри Испании стыковочный рейс. В итоге я вернулась в столицу. У нас меньше чем полсамолета пассажиров не успели прийти к рейсу. Они шли по рельсам вместо метро с чемоданами более шести километров", – пожаловалась она телеканалу Москва 24.





очевидица Если есть на земле ад, то он был вчера там. Дети плачут, все на полу.

Другой очевидец добавил, что протестующие 14 октября вставали цепью и не пускали пассажиров в терминалы.

"Там все было заблокировано, весь транспорт – наземный, воздушный. Люди вынуждены были добираться пешком. Нас просто не пропускали, мы час стояли лицом к лицу, в итоге, слава богу, пришел представитель "Аэрофлота", – рассказал очевидец телеканалу Москва 24.

"Улетают по плану"

Фото: ТАСС/AP/Bernat Armangue

Однако некоторым россиянам повезло больше, и они смогли улететь без опозданий.

Так, например, очевидец событий Кристина рассказала Москве 24, что сегодня, 15 октября, не было никаких задержек и ее самолет улетел в Италию по плану.





Кристина очевидица В Терминале 1, где вчера были потасовки, утром у входа было много полиции и всех входящих в аэропорт проверяли. В Терминале 2 все, как обычно, без изменений.

Российская туристка Инна Васильева тоже спокойно встретила супруга с рейса, доехав до испанского аэропорта на метро.

"По прилете не было ни задержек ни паники. Все, как обычно. Если честно, я даже не знала вчера о происходящем, меня супруг просветил", – рассказала она Москве 24.

Стоит отметить, что еще вечером 14 октября исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что акции протеста в городах Каталонии в Испании не сказались на отдыхе россиян.

"Там уже все закончилось, туристам ничего не угрожает. При этом организованные туристы доставляются в аэропорты на автобусах и микроавтобусах, перекрытие железной дороги на них никак не сказалось бы", – рассказала она.

А авиакомпания "Аэрофлот" ранее попросила пассажиров, вылетающих из Барселоны, из-за акций протеста в городе прибывать в аэропорт заранее.

Кроме того, компания разрешила пассажирам рейсов в Барселону и обратно 15 и 16 октября изменить даты вылета по тому же маршруту в пределах семи дней.



Анатолий Федотов, Илона Соболева, Екатерина Рукавичникова