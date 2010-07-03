Посольство РФ предупредило о блокировании аэропорта Барселоны

Фото: depositphotos/Nordroden

Участники акций протеста в Барселоне собираются блокировать выход из городского аэропорта. Об этом сообщило посольство РФ в Испании в Twitter.

По данным диппредставительства, в аэропорту "Эль-Прат" находятся пассажиры из Москвы, прилетевшие днем 14 октября. Еще один рейс прибудет через несколько часов.

"Манифестанты пытаются заблокировать выход из аэропорта", – говорится в сообщении. Отмечается, что пока ситуация находится под контролем местной полиции.

Авиакомпания "Аэрофлот" ранее попросила пассажиров, вылетающих из Барселоны, из-за акций протеста в городе прибывать в аэропорт заранее.

Кроме того, компания разрешила пассажирам рейсов в Барселону и обратно 15 и 16 октября изменить даты вылета по тому же маршруту в пределах семи дней.

14 октября столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли около аэропорта Барселоны. Пострадали не менее 56 человек.

Протестующие перекрывали дорогу к "Эль-Прат", было остановлено движение поездов и метро. В итоге оказались задержанными около 20 рейсов.

Митингующие требовали освободить 12 политиков, арестованных после проведения референдума о независимости и приговоренных к длительным срокам.

Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В ответ на это Мадрид ввел прямое правление в автономии.