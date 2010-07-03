Посольство РФ предупредило о блокировании аэропорта Барселоны

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Фото: depositphotos/Nordroden
Участники акций протеста в Барселоне собираются блокировать выход из городского аэропорта. Об этом сообщило посольство РФ в Испании в Twitter.
По данным диппредставительства, в аэропорту "Эль-Прат" находятся пассажиры из Москвы, прилетевшие днем 14 октября. Еще один рейс прибудет через несколько часов.
"Манифестанты пытаются заблокировать выход из аэропорта", – говорится в сообщении. Отмечается, что пока ситуация находится под контролем местной полиции.
Авиакомпания "Аэрофлот" ранее попросила пассажиров, вылетающих из Барселоны, из-за акций протеста в городе прибывать в аэропорт заранее.
Кроме того, компания разрешила пассажирам рейсов в Барселону и обратно 15 и 16 октября изменить даты вылета по тому же маршруту в пределах семи дней.
14 октября столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли около аэропорта Барселоны. Пострадали не менее 56 человек.
Протестующие перекрывали дорогу к "Эль-Прат", было остановлено движение поездов и метро. В итоге оказались задержанными около 20 рейсов.
Митингующие требовали освободить 12 политиков, арестованных после проведения референдума о независимости и приговоренных к длительным срокам.
Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В ответ на это Мадрид ввел прямое правление в автономии.
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