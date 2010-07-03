"Аэрофлот" призвал прибывать в аэропорт Барселоны заранее из-за протестов

Фото: depositphotos/leonidp

Авиакомпания "Аэрофлот" попросила пассажиров, вылетающих из Барселоны, прибывать в аэропорт заранее из-за акций протеста в городе, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе компании, заблокированы основные подъездные пути к аэропорту "Эль-Прат". В этой связи "Аэрофлот" попросил пассажиров прибывать в аэропорт не менее чем за три часа.

Кроме того, компания разрешила пассажирам всех рейсов под кодом SU в Барселону и обратно 15 и 16 октября изменить даты вылета по тому же маршруту в пределах семи дней без взимания дополнительной платы.

Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщила, что акции протеста в городах Каталонии не сказались на отдыхе россиян.

14 октября столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли около аэропорта Барселоны. Пострадали не менее 56 человек.

Протестующие перекрывали дорогу к "Эль-Прат", было остановлено движение поездов и метро. В итоге оказались задержанными около 20 рейсов.

Митингующие требовали освободить 12 политиков, арестованных после проведения референдума о независимости и приговоренных к длительным срокам.

Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В ответ на это Мадрид ввел прямое правление в автономии.