Акции протестов в Каталонии не сказались на отдыхе россиян – АТОР

21:06
Фото: ТАСС/ZUMA/Matthias Oesterle
Акции протеста в городах Каталонии в Испании не сказались на отдыхе россиян. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Там уже все закончилось, туристам ничего не угрожает. При этом организованные туристы доставляются в аэропорты на автобусах и микроавтобусах, перекрытие железной дороги на них никак не сказалось бы", – цитирует ТАСС слова Ломидзе.
Она отметила, что в настоящий момент уточняется точное количество российский туристов в Каталонии, отметив, что предварительно можно сказать о нескольких тысячах человек в Барселоне.
Столкновения между протестующими проходили около аэропорта Барселоны Эль-Прат. Как сообщает РИА Новости, несколько десятков митингующих перекрывали дорогу к аэропорту, было остановлено движение поездов и метро до аэропорта. В итоге оказались задержанными около 20 рейсов.
Верховный суд Испании ранее вынес приговор 12 каталонским политикам, которые оказались на скамье подсудимых за организацию референдума о независимости автономии.
Самый большой срок получил бывший зампредседателя женералитета Ориол Жункерас – 13 лет в тюрьме. Столько же политик не сможет занимать выборные и государственные должности. Остальные восемь бывших членов правительства Каталонии получили от 9 до 12 лет заключения. Еще трех суд признал виновными в неподчинении и приговорил к штрафу.
Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В нем приняли участие чуть более 40% избирателей. Подавляющее большинство проголосовали за отделение от Испании и региональный парламент провозгласил независимость. В ответ на это Мадрид распустил женералитет и ввел прямое правление в автономии. Несколько политиков, включая главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, скрываясь от правосудия, покинули Испанию.
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