Путин прокомментировал акции протеста в России

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны, передает РИА Новости.
По его словам, беспорядки в Москве связаны с электоральным циклом, так как в сентябре состоятся выборы в региональные органы власти, в том числе в столичные.
Президент России отметил, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законом.
"Но никто – ни власти, ни какие-то группы граждан – не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", – сказал он.
Путин также напомнил об акциях, которые проходили во Франции.
"Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских в том числе", – отметил президент РФ.
Он отметил, что не хочет, чтобы аналогичные события происходили в Москве и пообещал сделать все, чтобы ситуация развивалась в рамках закона.
В понедельник Макрон и Путин проводят встречу в официальной летней резиденции французских президентов – форте Брегансон.
Перед встречей Путин сообщил, что одной из тем беседы станет Донбасс. По словам российского лидера, он проинформирует Макрона о недавних контактах с Владимиром Зеленским, которые "внушают определенный оптимизм". Макрон рассказал, что планирует обсудить с Путиным обстановку в Иране, так как его страна обеспокоена обострением ситуации в этом регионе.
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