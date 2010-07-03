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19 августа, 19:18

Путин рассказал о "внушающих оптимизм" контактах с Зеленским

власть политика

19 августа, 19:18

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Фото: ТАСС/Zuma

В преддверии встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин сообщил, что одной из тем переговоров станет ситуация на юго-востоке Украины, передает "Интерфакс".

"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм", – отметил российский лидер.

Сам Макрон ранее заявил, что планирует обсудить с Путиным обстановку в Иране, так как Франция очень обеспокоена обострением ситуации в этом регионе.

7 августа между Путиным и Зеленским состоялся телефонный разговор. Украинский лидер подчеркнул, что "разговор был долгим". Политик попросил своего российского коллегу "повлиять на ту сторону" конфликта в Донбассе. В Кремле подтвердили факт переговоров и то, что звонок состоялся по инициативе Киева. В ходе беседы Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения.

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