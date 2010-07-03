Володин ответил на указ Зеленского о гражданстве для россиян

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

По его словам, которые приводит пресс-служба Госдумы, это говорит не о желании Киева давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление.

По мнению спикера Госдумы, Вашингтон превратил Украину в государство, которое ценой собственной стабильности и процветания стало очагом для создания проблем и напряженности у границ России.

"На Украине нет работы, уровень жизни низкий, и когда президент Украины начинает приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, это абсолютный популизм", – считает Володин.

Как указал спикер, "миграция граждан Украины в Россию и страны Европы составляет миллионы". Так, в России трудятся до трех миллионов украинцев, а за ее пределами страны работает почти каждый восьмой житель.

Володин подчеркнул, что на Украину "будут отправлять" тех, кто "нарушил закон РФ, своровал и хочет уйти от наказания". Там "их ждет незавидная участь, отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами".

13 августа Зеленский дал поручение правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления гражданства Украины россиянам.

Его планируют распространять на тех, кто подвергся "преследованиям по политическим убеждениям", а также на иностранцев и лиц без гражданства, принимавших участие в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".

В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей востока Украины. По словам президента России, инициатива носит гуманитарный характер.

Позже российский лидер заявил, что в будущем для всех украинцев может быть упрощен порядок получения гражданства РФ.