Эксперт оценил указ Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян

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Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам – речь, в частности, идет о тех, кто "подвергся преследованиям по политическим убеждениям". Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что подобное свидетельствует о "незрелости" аппарата президента Украины.

"Они пока оперируют такими словами, терминами, которые они принесли с собой из шоу-бизнеса", – отметил Оленченко.

Он добавил, что предложение Зеленского кажется двусмысленным на фоне того, как многие люди уезжают из Украины и стремятся получить другое гражданство.

В ноябре 2018 года Россия ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин заявил, что Москва, напротив, облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.

В декабре российский лидер подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут в упрощенном порядке получить гражданство России. В апреле в силу вступил указ, распространяющийся на жителей ДНР и ЛНР. Позднее право на упрощенное получение российского гражданства предоставили всем жителям Донецкой и Луганской областей.