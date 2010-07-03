В Совфеде оценили инициативу Киева упростить получение гражданства Украины

16:15
16:15
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Инициативу президента Украины Владимира Зеленского упростить процедуру получения украинского гражданства для россиян, подвергшихся "преследованиям по политическим убеждениям", оценил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор назвал поручение Зеленского ответным шагом на подписанный Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей.
"Мы сделали это обоснованно, правильно, потому что люди, которые проживают в ДНР и ЛНР, были во многом ущемлены в своих правах – и в плане учебы, и в плане работы", – заявил Джабаров ИА "НСН".
"Что касается указа Зеленского, то, во-первых, на стороне ВСУ если и воевали, то, простите, не побоюсь этого грубого слова, отщепенцы, которые непонятно какую идею там защищали", – подчеркнул представитель Совфеда.
По словам сенатора, "если такие есть, пусть идут, получают это гражданство". "Плюс там люди, которые, как они пишут, подвергаются политическим репрессиям в России, если им будет удобнее жить под флагом Украины, пусть получают это гражданство", – добавил он.
Джабаров отметил, что, по его мнению, тех, кто решит воспользоваться предложением президента Украины, будет "небольшое количество".
Как заверил сенатор, такие шаги украинского лидера "не улучшают отношения с Украиной, а, наоборот еще ухудшают". Тем не менее, напомнил собеседник агентства, решение упростить процедуру получения украинского гражданства для россиян – "внутреннее дело Украины".
13 августа Владимир Зеленский дал поручение правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления гражданства Украины россиянам. Его планируют распространять на тех, кто подвергся "преследованиям по политическим убеждениям", а также на иностранцев и лиц без гражданства, принимавших участие в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".
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