Макрон надеется на создание новой архитектуры безопасности между Россией и ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии встречи с Владимиром Путиным выразил надежду на то, что Россия и Евросоюз совместно создадут новую архитектуру безопасности. Слова французского лидера приводит РИА Новости.

"Франция готова сыграть роль в этом процессе. Я имею в виду и разоружение, я имею в виду и другие вопросы. Я думаю, что нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента", – подчеркнул Макрон.

Переговоры глав двух государств состоятся в понедельник в официальной летней резиденции французских президентов форте Брегансон. Путин уже сообщил, что одной из тем беседы станет Донбасс. По словам российского лидера, он проинформирует Макрона о недавних контактах с Владимиром Зеленским, которые "внушают определенный оптимизм". Макрон же упоминал, что намерен обсудить с Путиным обстановку в Иране, так как его страна обеспокоена обострением ситуации в этом регионе.

В понедельник Макрон и Путин проводят встречу в официальной летней резиденции французских президентов – форте Брегансон. Переговоры состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.