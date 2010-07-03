Жители Германии выступили за сближение с Россией

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Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.

"Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%", – приводит данные социологов автор материала.

В статье также отмечается, что политику Запада в отношении России считают неверной такое же большое количество людей.

Ранее новоизбранный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу следует сохранить ранее введенные антироссийские санкции.

"Санкции – это наш ответ на то, что Россия нарушает международное право", – отметила фон дер Ляйен, добавив, что улучшение ситуации зависит от действий России, которая в настоящий момент "не прощает слабости" и "стремится разделить Европу". Вместе с тем председатель Еврокомиссии подчеркнула, что диалог между Москвой и Брюсселем по-прежнему важен и необходим.

Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии 16 июля. Она будет занимать этот пост следующие пять лет.