Урсула фон дер Ляйен выступила за сохранение антироссийских санкций

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Новоизбранный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу следует сохранить ранее введенные антироссийские санкции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Санкции – это наш ответ на то, что Россия нарушает международное право", – отметила фон дер Ляйен, добавив, что улучшение ситуации зависит от действий России, которая в настоящий момент "не прощает слабости" и "стремится разделить Европу".

Вместе с тем председатель Еврокомиссии подчеркнула, что диалог между Москвой и Брюсселем по-прежнему важен и необходим.

Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии 16 июля. Она будет занимать этот пост следующие пять лет. Кандидатуру главы высшего органа исполнительной власти ЕС утвердили после долгих и непростых дискуссий. В частности, много критики по поводу выдвижения прозвучало в материалах Центра исследований европейской политики. Срок полномочий нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера истекает в конце октября.

В марте 2019 года в официальном журнале ЕС появилось сообщение, что после инцидента в Керченском проливе в санкционный список попали военные и пограничники. В их числе оказались командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин. Москва же пообещала дать зеркальный ответ на новые ограничения.