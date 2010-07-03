Урсула фон дер Ляйен выступила за сохранение антироссийских санкций

Новоизбранный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу следует сохранить ранее введенные антироссийские санкции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Санкции – это наш ответ на то, что Россия нарушает международное право", – отметила фон дер Ляйен, добавив, что улучшение ситуации зависит от действий России, которая в настоящий момент "не прощает слабости" и "стремится разделить Европу".
Вместе с тем председатель Еврокомиссии подчеркнула, что диалог между Москвой и Брюсселем по-прежнему важен и необходим.
Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии 16 июля. Она будет занимать этот пост следующие пять лет. Кандидатуру главы высшего органа исполнительной власти ЕС утвердили после долгих и непростых дискуссий. В частности, много критики по поводу выдвижения прозвучало в материалах Центра исследований европейской политики. Срок полномочий нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера истекает в конце октября.
В марте 2019 года в официальном журнале ЕС появилось сообщение, что после инцидента в Керченском проливе в санкционный список попали военные и пограничники. В их числе оказались командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин. Москва же пообещала дать зеркальный ответ на новые ограничения.
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