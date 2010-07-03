Главой Еврокомиссии впервые стала женщина

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Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии. Она будет занимать этот пост следующие пять лет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кандидатуру главы высшего органа исполнительной власти ЕС утвердили после долгих и непростых дискуссий. В частности, много критики по поводу выдвижения Урсулы фон дер Ляйен на эту должность прозвучало в материалах Центра исследований европейской политики.

Срок полномочий нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера истекает в конце октября.

В 2013 году Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной, возглавившей Минобороны Германии. Однако 15 июля 2019 года она объявила, что уходит со своего поста в ФРГ вне зависимости от результатов голосования в Европарламенте.

Ранее Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости сотрудничества с Россией, осудив при этом "аннексию" Крыма. Как отметили в Госдуме, глава ЕК понимает, что без России невозможно построить систему безопасности и экономики в Европе.