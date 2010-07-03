В Госдуме оценили слова Юнкера о сотрудничестве с Россией

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о необходимости сотрудничества с Россией.

"Надеюсь, что само высказывание председателя Еврокомиссии искреннее, и он понимает, что без такого великого государства, как Россия, невозможно построить систему безопасности и экономики", – цитирует Швыткина RT.

Депутат отметил, что важность заявлений в первую очередь подчеркивается реальными делами, посетовав, что не все страны придерживаются такой же точки зрения.

Ранее Юнкер заявил о необходимости сотрудничества с Россией, тем не менее осудив "аннексию" Крыма.

Ранее послы ЕС утвердили продление на год антироссийских санкций из-за Крыма. Официальное продление Совет Евросоюза должен утвердить на этой неделе.