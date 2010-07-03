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12:01

Послы ЕС утвердили продление санкций против России по Крыму

политика экономика

12:01

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Фото: depositphotos/paulgrecaud

Комитет постоянных представителей ЕС без дискуссии утвердил продление санкций против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщает РИА Новости.

Ограничительные меры продлят на год. Официальное продление Совет Евросоюза должен утвердить на будущей неделе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует автоматически продлить санкции в отношении России аналогично тому, как это было в декабре 2018 года. Тогда на Совете ЕС лидеры стран союза заслушали доклады канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, а спустя неделю санкции автоматически продлили.

Российский сенатор Алексей Пушков отмечает, что санкционное давление Брюсселя продолжится до тех пор, пока внутри Евросоюза "не возникнет критическая масса сопротивления".

В МИД РФ сообщили, что Москва расширит ответный список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, в последнее время ЕС в одностороннем порядке не раз применял ограничительные меры в отношении граждан РФ. Они зачастую основывались на "бездоказательных", а порой совершенно "абсурдных" обвинениях в адрес россиян, подчеркнули в МИД.

В марте 2019 года в официальном журнале ЕС появилось сообщение, что после инцидента в Керченском проливе в санкционный список попали военные и пограничники. В их числе оказались командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин. Тогда в Москве пообещали дать зеркальный ответ на новые ограничения со стороны Европы.

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политика экономика

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