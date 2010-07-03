Россия ответит на новые санкции Евросоюза

В МИД РФ отреагировали на новые санкции Евросоюза из-за инцидента в Керченском проливе.
Накануне в официальном журнале ЕС появилось сообщение, что в санкционный список попали военные и пограничники. В их числе командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин и др.
"Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом", – говорится в комментарии на сайте российского МИД.
Подчеркивается, что Россия обязательно ответит зеркально на новые ограничения со стороны Европы.
"Вина наших пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями грубую провокацию", – резюмировали в ведомстве.
США, в свою очередь, 15 марта добавили шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список, а также восемь компаний, среди которых приборостроительный концерн "Океанприбор ", машиностроительный завод "Звезда " и др. Канада вслед за США и Евросоюзом тоже расширила свой антироссийский список.
Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть").
У берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Его результатом стало закрытие Россией Керченского пролива и задержание украинских судов. Российская ФСБ называет нарушителями украинские суда, незаконно пересекшие границу РФ. Украина считает незаконными действия российских пограничников.
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