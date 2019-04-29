Французские европарламентарии планируют обсудить снятие санкций с РФ

Депутаты Европарламента от Франции планируют обсудить отмену антироссийских санкций после выборов в ЕП. Об этом заявил сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог", кандидат в Европарламент от "Национального объединения" Тьерри Мариани, сообщает газета "Известия".
"Наша партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне", – подчеркнул политик, который возглавляет французскую делегацию на Ялтинском международном экономическом форуме. По его словам, для этого нужно дождаться результатов выборов в ЕП, которые пройдут 26 мая. Как отметил Мариани, многие французские предприниматели заинтересованы в инвестициях в Крым. Однако они опасаются возможных ограничений со стороны властей Франции.
Экс-депутат Национального собрания также выразил надежду, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины Москва и Киев наладят диалог и "смогут договориться по всем спорным вопросам, включая Донбасс". "Я верю, что санкции снимут через два года", – предположил Мариани. Он пояснил, что раньше "вряд ли получится", ведь сторонам предстоит решить много "болезненных вопросов".
Первые санкции США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения несколько раз ужесточались.
При этом, как заявил Владимир Путин, Россия потеряла от санкций вдвое меньше Европы. По словам президента, будущее страны не зависит от санкций, а базируется на внутреннем развитии, в том числе с помощью национальных проектов. Как пояснил российский лидер, санкции из инструмента геополитической борьбы превратились в средство манипуляции и борьбы с конкуренцией.
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