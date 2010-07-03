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16:36

Россия потеряла от санкций вдвое меньше Европы – Путин

власть политика экономика

16:36

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа. Об этом Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Международного арктического форума.

Будущее России, по его словам, не зависит от санкций, а базируется на внутреннем развитии, в том числе с помощью национальных проектов. Также он подчеркнул, что будущее страны будет зависеть от того, насколько эффективно будут использоваться внутренние ресурсы российской экономики.

Глава государства напомнил, что в прошлом году власти вложили в импортозамещение порядка 600 миллиардов рублей, и это все эффективно работает.

"У нас замечательная наука, образование. Мы все это должны поддерживать в надлежащем состоянии и двигать вперед. Я уверен, что у нас это получится, в том числе при реализации национальных проектов", – цитирует Путина РИА Новости.

По мнению президента, санкции из инструмента геополитической борьбы превратились в средство манипуляции и борьбы с конкуренцией.

Первые санкции США, Евросоюза и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения – как персональные, так и секторальные – несколько раз ужесточались.

власть политика экономика

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