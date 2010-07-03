В ЕС рассказали о трудностях в сельхозсекторе из-за санкций

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Из-за антироссийских санкций пострадали садоводческий сектор и мясо-молочная отрасль в ряде европейских стран. Польша, страны Балтии и Финляндия просят Еврокомиссию оказать поддержку сельхозсектору.

"Мы продолжаем наблюдать нестабильность и постоянное падение прибыльности сельскохозяйственного сектора, в частности, это касается фруктовых и молочных хозяйств, что угрожает будущему многих ферм", – цитирует RT заявление членов Европарламента. Отмечается, что представители отрасли возмущены, что они вынуждены терпеть убытки из-за действий дипломатов.

Впервые США и Евросоюз ввели в отношении России санкции из-за присоединения Крыма и роли Москвы в украинском кризисе в 2014 году. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось. России ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запретили ввоз товаров двойного назначения и поставку инновационных технологий.

Ранее профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг заявила, что Россия побеждает в санкционной войне. В качестве аргумента она привела российский сельскохозяйственный сектор, который благодаря ограничениям вышел из состояния застоя. Твигг указывает на то, что Россия стала главным поставщиком зерна на мировом рынке, поскольку объемы его производства уже вдвое превосходят объемы потребления. Кроме того, российские производители уже полностью обеспечивают страну курицей и свининой, хотя раньше все это импортировалось в огромных количествах.