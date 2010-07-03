National Interest заявил о победе России в санкционной войне

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Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг считает, что Россия побеждает в санкционной войне. Об этом она написала в своей статье для National interest.

Она подчеркнула, что санкции введенные США и Евросоюзом в 2014 году, должны были наказать РФ за якобы агрессивные действия в отношении Украины. Вместо этого они принесли ей большую выгоду и стимулировали рост экономики, добавила Твигг. В качестве примера она привела российский сельскохозяйственный сектор, который благодаря ограничениям вышел из состояния застоя.

Она напомнила, что России ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запретили ввоз товаров двойного назначения и поставку инновационных технологий, в ответ Москва ввела контрсанкции, запретив ввоз из ЕС и Штатов продовольственных товаров. В итоге, продолжила профессор, эти действия стали "даром" для российского сельского хозяйства.

Твигг также заметила, что эффект от контрсанкций был такой, что некоторые представители отраслей российской экономики, частично связанных с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции. К примеру, российские производители шоколада предлагали продлить ограничения на ввоз европейской продукции, чтобы конкурировать с производителями из Германии, Франции и Бельгии и продавать там свою продукцию.

Помимо этого, Твигг указывает на то, что Россия стала главным поставщиком зерна на мировом рынке, поскольку объемы его производства уже вдвое превосходят объемы потребления. Кроме того, российские производители уже полностью обеспечивают страну курицей и свининой, хотя раньше все это импортировалось в огромных количествах.

Профессор напомнила, что Россия – огромная страна, более 200 миллионов гектаров которой не использованы. Она предположила, что сельское хозяйство РФ продолжит активно развиваться и даст импульс развитию других сфер. Таким образом, считает Тыигг, США и Европе пора осознать, что ограничительные меры приносят Москве лишь пользу, и в санкционной войне с Западом РФ "на несколько шагов впереди".

Санкции против России западные страны ввели в 2014 году из-за ситуации на Украине. Москва приняла ответные меры. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.