Путин пообещал снять ответные меры после отмены санкций ЕС

Россия снимет ответные меры в отношении стран Евросоюза, когда будут отменены антироссийские санкции со стороны Европы, заявил Владимир Путин на встрече с представителями общественности Французской республики, передает РИА Новости.
"Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей, наших российских. Но я вынужден вам сказать, что если антироссийские санкции будут сняты, то мы, конечно, со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры", – заявил Путин, отвечая на вопрос о том, как быстро и при каких условиях Москва сможет снять ответные меры.
При этом Путин выразил мнение, что иностранным производителям уже будет трудно отвоевать позиции, которые они потеряли на российском рынке.
Ранее сообщалось, что Россия готовит ответ на новые санкции Евросоюза, которые ввели из-за инцидента в Керченском проливе.
США, в свою очередь, 15 марта добавили шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список, а также восемь компаний, среди которых приборостроительный концерн "Океанприбор ", машиностроительный завод "Звезда " и др. Канада вслед за США и Евросоюзом тоже расширила свой антироссийский список.
Впервые ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году.
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