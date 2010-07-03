Москва расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва расширит ответный список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Их число будет таким же, как и в паритетном черном списке Евросоюза. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, в последнее время ЕС в одностороннем порядке не раз применял ограничительные меры в отношении граждан РФ. Они зачастую основывались на "бездоказательных", а порой совершенно "абсурдных" обвинениях в адрес россиян, подчеркнули в МИД.

По словам представителей ведомства, российская сторона неоднократно предостерегала Евросоюз от применения односторонних санкций, которые противоречат международному праву. Из-за недружественных действий ЕС Москва оставляет за собой право на соразмерные ответные шаги, отметили в МИД РФ.

В частности, уточнили в ведомстве, было принято решение расширить ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запретят въезд на территорию РФ. Ноту об этом направят представительству ЕС в России.

В сентябре 2018 года Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против ряда граждан и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев. Эти ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.

В марте 2019 года в официальном журнале ЕС появилось сообщение, что после инцидента в Керченском проливе в санкционный список попали военные и пограничники. В их числе оказались командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин. Тогда в Москве пообещали дать зеркальный ответ на новые ограничения со стороны Европы.