В бундестаге призвали отменить антироссийские санкции ЕС

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Депутат бундестага Штефан Койтер призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма. По его мнению, они не ведут к поиску решения, передает РИА Новости.

Койтер отметил, что санкции не были разрешены ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. Парламентарий признал, что публикации в немецких СМИ о Крыме не соответствуют реальности.

Он добавил, что в ситуации с санкциями следует учитывать международное право, но нужно помнить и о волеизъявлении крымчан.

НАТО по случаю пятой годовщины событий в Крыму предложило России "вернуть" полуостров Украине. В сообщении указывалось, что Россия применила силу против Украины и "незаконно аннексировала Крым".

Кроме того, альянс призвал российские власти "положить конец" нарушениям прав и злоупотреблениям в Крыму, освободить украинских политзаключенных и предоставить доступ на полуостров международным мониторинговым организациям. НАТО осудило и строительство Керченского моста.