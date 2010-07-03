НАТО предложило России "вернуть Крым"

НАТО по случаю пятой годовщины событий в Крыму выступило с официальным заявлением, в котором предложило России "вернуть" полуостров Украине.
В сообщении указывается, что Россия применила силу против Украины и "незаконно аннексировала Крым", что является серьезным нарушением международных норм.
"Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признали и не признаем. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым – это территория Украины", – говорится в заявлении.
Кроме того, альянс призвал российские власти "положить конец" нарушениям прав и злоупотреблениям в Крыму, освободить украинских политзаключенных и предоставить доступ на полуостров международным мониторинговым организациям. Также НАТО осудило строительство Керченского моста.
В заявлении указывается, что альянс в данном вопросе поддерживает Украину. В частности, Запад ввел санкции против России. Их отмена невозможна, пока "не произойдет четких, конструктивных изменений в действиях России".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Украинские власти не признали итогов референдума и по-прежнему считают Крым своей территорией.
Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм, и вопрос о статусе полуострова закрыт.
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