Евросоюз может автоматически продлить санкции против России

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Евросоюз планирует автоматически продлить на полгода санкции в отношении России, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

По данным источников издания, санкции продлят аналогично тому, как это было в декабре 2018 года. Тогда на Совете ЕС лидеры стран союза заслушали доклады канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, а спустя неделю санкции автоматически продлили.

По словам собеседницы издания, в этот раз возможен тот же сценарий.

Российский сенатор Алексей Пушков отмечает, что санкционное давление Брюсселя продолжится до тех пор, пока внутри Евросоюза "не возникнет критическая масса сопротивления".

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва расширит ответный список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, в последнее время ЕС в одностороннем порядке не раз применял ограничительные меры в отношении граждан РФ. Они зачастую основывались на "бездоказательных", а порой совершенно "абсурдных" обвинениях в адрес россиян, подчеркнули в МИД.

По словам представителей ведомства, российская сторона неоднократно предостерегала Евросоюз от применения односторонних санкций, которые противоречат международному праву.

В марте 2019 года в официальном журнале ЕС появилось сообщение, что после инцидента в Керченском проливе в санкционный список попали военные и пограничники. В их числе оказались командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин. Тогда в Москве пообещали дать зеркальный ответ на новые ограничения со стороны Европы.