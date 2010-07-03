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09:03

Проект новых антироссийских санкций внесли в конгресс США

экономика политика

09:03

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Фото: ТАСС/Zuma

Власти США намерены ввести экономические санкции в отношении "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников". Соответствующий законопроект внесен группой конгрессменов в палату представителей.

Авторы инициативы считают, что ограничения должны действовать, "пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны", передает РИА Новости.

Несколькими днями ранее американский конгресс одобрил поправку в проект оборонного бюджета США о санкциях в отношении российского суверенного долга.

Первые санкции США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения несколько раз ужесточались.

Ограничительные меры вводились дополнительно и из-за инцидента 25 ноября 2018 года. Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. В Кремле назвали это происшествие провокацией.

Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что с момента введения экономических санкций Россия недополучила 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США – 17 миллиардов долларов, Япония – 27 миллиардов долларов. При этом объем программы импортозамещения в РФ составил 667 миллиардов рублей.

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