В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

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Палата представителей американского конгресса одобрила поправку в проект оборонного бюджета США о санкциях в отношении российского суверенного долга. Трансляцию заседания конгресса вел телеканал C-Span.

Авторами инициативы выступили конгрессмены-демократы от штата Калифорния Брэдли Шерман и Максин Уотерс. "Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России", – заявил в ходе слушаний Шерман.

При этом, отметил конгрессмен, в документе содержится и механизм для снятия санкций, если правительство США придет к выводу о невмешательстве Москвы в американские выборы, а конгресс согласится с этим выводом.

Проект оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год еще не одобрен. Если его утвердят палата представителей и сенат, документ передадут на подпись президенту страны Дональду Трампу.

В конце июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. По решению Совета ЕС, они будут действовать до 31 января 2020 года. Российское правительство также продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции до конца 2020 года.