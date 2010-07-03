В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей американского конгресса одобрила поправку в проект оборонного бюджета США о санкциях в отношении российского суверенного долга. Трансляцию заседания конгресса вел телеканал C-Span.
Авторами инициативы выступили конгрессмены-демократы от штата Калифорния Брэдли Шерман и Максин Уотерс. "Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России", – заявил в ходе слушаний Шерман.
При этом, отметил конгрессмен, в документе содержится и механизм для снятия санкций, если правительство США придет к выводу о невмешательстве Москвы в американские выборы, а конгресс согласится с этим выводом.
Проект оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год еще не одобрен. Если его утвердят палата представителей и сенат, документ передадут на подпись президенту страны Дональду Трампу.
В конце июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. По решению Совета ЕС, они будут действовать до 31 января 2020 года. Российское правительство также продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции до конца 2020 года.
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