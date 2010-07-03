В США предложили ввести санкции против российского госдолга

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Санкции в отношении российского госдолга, банков и СПГ-проектов России предложили ввести конгрессмены от Демократической партии США, сообщает агентство Bloomberg.

По словам авторов инициативы, ее цель заключается в том, чтобы ответить на якобы имевшие место попытки России оказать влияние на выборы в США, а также предотвратить такое вмешательство в будущем.

Когда именно предполагается внести в Конгресс подобный законопроект, не известно.

3 июня американский сенат единогласно принял закон о санкциях за вмешательство в выборы. Он предусматривает запрет на выдачу виз США или депортацию причастных к вмешательству в проводимые в стране выборы.

Ранее в Кремле заявили, что выборы президента в США не должны вызвать "русофобскую истерику". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что "на этот раз эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании".

Предвыборная кампания в США начнется в феврале 2020 года, а выборы пройдут 3 ноября 2020 года.